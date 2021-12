Tornano gli anolini solidali per i giovani autistici: il progetto di “Piacenza in blu”

Raccogliere fondi a favore di progetti per il tempo libero dei giovani autistici. Con questo obiettivo l’associazione “Piacenza in blu” propone – sulla scia dell’anno scorso – gli anolini solidali come regalo natalizio per supportare il volontariato. “Vogliamo continuare a organizzare corsi sportivi e attività pomeridiane per i ragazzi e le loro famiglie”, spiega la presidente Laura Pedretti. I cittadini possono acquistare i pacchi di pasta fresca con una donazione libera: occorre recarsi nel laboratorio Prodotti Pierino in via don Minzoni o scrivere a [email protected] Tutti i dettagli nel servizio qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.