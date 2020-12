Pacchi di anolini solidali per i ragazzi autistici: l’idea di “Piacenza in blu”

Laboratori pomeridiani e attività ricreative per migliorare il tempo libero dei ragazzi autistici. S’impegna su questo fronte l’associazione “Piacenza in blu”, che propone – per il periodo natalizio – un regalo speciale per sostenere la propria opera di volontariato: confezioni di anolini artigianali realizzati dal pastificio “Prodotti Pierino”. I cittadini possono acquistare i pacchi di pasta fresca con una donazione libera a partire da 15 euro, scrivendo a [email protected] o contattando il numero di telefono 348.1222567. “Il nostro obiettivo – spiega la presidente dell’associazione Laura Pedretti – è quello di creare uno spirito di condivisione e partecipazione attorno alla nostra attività a favore dei ragazzi autistici”. Attualmente, il gruppo coinvolge una ventina di persone da tre ai quarant’anni. “Resta forte – sottolinea Pedretti – la necessità di una sede in cui ritrovarci e organizzare i laboratori pomeridiani. Speriamo di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà