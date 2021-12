Ex convento di Santa Chiara, murales e spettacoli per i trent’anni della Fondazione

Le figure delle suore clarisse si stagliano sullo sfondo verde. E’ il murales dell’artista Tony Cuboliquido, al secolo Antonio Cammarano, che incuriosisce sempre più piacentini. Si trova sulla parete esterna dell’ex convento di Santa Chiara, sullo stradone Farnese, dove dall’11 al 14 dicembre andrà in scena “Voce di silenzio sottile”, lo spettacolo a cura di Studio Festi di cui sono in programma cinque repliche al giorno.

I posti sono ormai completi: per prenotare gli ingressi gratuiti si può telefonare al numero 0523.311111 o inviare una mail a [email protected]

Si tratta del primo appuntamento voluto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per festeggiare i suoi 30 anni e consisterà in un percorso in cui drammaturgia, arte e realtà virtuale si misceleranno per raccontare la storia del complesso di Santa Chiaria che la stessa Fondazione intende recuperare. Venerdì il progetto sarà illustrato nei dettagli