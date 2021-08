In Santa Chiara alloggi per studenti e disabili. Progetto entro fine anno

Entro fine anno ci sarà la pubblica presentazione del progetto di riqualificazione dell’ex convento Santa Chiara per farne una cittadella per studenti universitari e soggetti fragili. L’indicazione è di, neo presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano che del monumentale immobile in Stradone Farnese è proprietaria dal 2004. Una destinazione sociale, l’ospitalità per studenti e disabili, che segna un cambio di rotta dal progetto lasciato in eredità dal predecessore Massimo Toscani incentrato sulla residenza privata. Svolta onerosa, si parla di una ventina di milioni di euro.