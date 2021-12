Vaccinato, ma senza green pass. Il calvario burocratico di un uzbeko a Piacenza

Roman Miftakhutdinov, 59 anni, uzbeko residente a Piacenza da due anni dopo molto tempo trascorso in Sardegna, sempre per lavoro, per la macchina burocratica è diventato un fantasma. Imprigionato in una micidiale ragnatela: si è sottoposto a due dosi di vaccino (Pfizer, 18 agosto a Piacenza Expo e 8 settembre all’hub dell’Arsenale) ma senza mai riuscire a ottenere il suo green pass. Costretto a confrontarsi, da settimane e settimane, con uffici e numeri verdi che oltre alla promessa di segnalare la sua situazione, non hanno sortito alcun effetto. E’ ancora senza green pass a tre mesi dall’ultimo dose.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’