Stortello, spennacchio, spider tree: ironia social sull’albero di Natale di Piacenza

C’è chi lo ha chiamato stortello, chi stortignolo, chi spennacchio. Alcuni lo hanno ribattezzato spider-tree con riferimento diretto alle luminarie che sembrerebbero delle ragnatele. Il Natale a Piacenza arriva così: con le ironie sull’albero posizionato in piazzetta Mercanti che impazzano sui social. Perché è storto, perché non è simmetrico, perché ci sono più rami da una parte e meno dall’altra o anche per le luminarie che lo addobbano, bocciate su tutta la linea. Anche il consigliere comunale Roberto Colla nel gruppo Facebook “Sei di Piacenza se” ha lanciato un ironico post (“divertente e non polemico” come indicato dal consigliere) per chiedere ai piacentini un soprannome per il simbolo natalizio inaugurato martedì 6 dicembre.

Interpellato al riguardo però, l’assessore al commercio Stefano Cavalli ribadisce la bontà della sua scelta: “Secondo me è un bellissimo albero – spiega – e anzi come Comune ringraziamo la famiglia Parenti che ce lo ha donato con un gesto che merita di essere valorizzato. Sulla decorazione possono esserci delle opinioni discordanti, ma va detto che non sono ancora terminate: entro oggi dovrebbero essere completate e sistemate e idem faranno anche gli agronomi, tagliando i rami rovinati durante il trasporto”.

A conferma delle sue parole anche l’agronoma Marilena Massarini parla di “una scelta bella e sensata”: “Gli alberi che vengono messi nelle piazze sono tagliati nell’ottica del diradamento quindi è probabile che non siano esemplari perfettamente simmetrici se no si lascerebbero nei boschi” spiega.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’