Spettacolo in piazza con il videomapping per il centenario del Duomo

Si è acceso nella serata di sabato 11 dicembre, in piazza Duomo, il videomapping in 3 dimensioni in occasione del IX centenario della fondazione del Duomo di Piacenza. La proiezione sull’edificio del Duomo e della curia è stata inaugurata alla presenza del vescovo Adriano Cevolotto e della sindaca

Patrizia Barbieri. Lo spettacolo si ripeterà ogni pomeriggio di venerdì, sabato e domenica alle 18, alle 18,30 e alle 19 fino a gennaio.

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA