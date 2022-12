Stupore in piazza Duomo, il palazzo vescovile diventa un dipinto con il “live painting”

Nell’ambito della rassegna culturale “Natale ad arte”, oggi i passanti in piazza Duomo sono stati intrattenuti dall’esibizione di live painting digitale dell’artista piacentino Fabio Guarino, celebre soprattutto per i murales che decorano la nostra città. Per l’occasione il Palazzo vescovile è diventato una sorta di dipinto a grandi dimensioni, attraverso il filo conduttore dei 900 anni della cattedrale. Ecco, qui sopra, il servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

