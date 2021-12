Variante della statale 45, i sindaci uniti: “Superare il blocco della Soprintendenza”

Dopo il “no” della Soprintendenza al progetto di Anas sulla variante di Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca, stamattina – 11 dicembre – la commissione alle infrastrutture del Comune di Rivergaro ha riunito i sindaci della val Trebbia insieme ai parlamentari piacentini Tommaso Foti, Pietro Pisani e, in videocollegamento, Paola De Micheli. Al primo cittadino di Travo Lodovico Albasi è stato affidato l’impegno di coordinare le esigenze del territorio per fare pressione sul ministero. “Il progetto per la nuova statale 45 – hanno rimarcato i sindaci – deve essere appaltato entro il 31 dicembre 2022, o si rischia di perdere i fondi europei”.