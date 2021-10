Statale 45, addio all’ultimo tratto tortuoso. Il progetto per la Rivergaro-Cernusca

Addio all’ultimo tratto tortuoso della Statale 45 di Valtrebbia fino a Bobbio, quello compreso tra Rivergaro e Cernusca di Travo: dopo anni di parole, indicazioni nebulose, varianti e controvarianti, ora il progetto c’è ed è tracciato sulla mappa, consultabile metro per metro.

Un progetto da 133 milioni di euro, che ridurrà da 535 a 150 metri la tratta. La base di partenza è stato uno studio di fattibilità del Politecnico di Milano sugli impatti ambientali dell’ammodernamento della Statale 45.

LE ROTATORIE – Cosa vedrà il futuro automobilista che percorrerà il tratto tra Rivergaro e Cernusca? Sicuramente una Statale più ampia (oltre nove metri) che per la gran parte del percorso scorrerà affiancata a tratti esistenti da smantellare (il 62%), in parte scorrerà sulla sede attuale (il 20%) e per una parte più piccola su un tracciato completamente diverso (il 17%). Tratto distintivo della nuova Statale 45 saranno sette nuove rotatorie lungo il percorso, dalle “rotatoria 1” di Rivergaro alla “rotatoria 7” di Cernusca, che suddivideranno l’opera in otto assi.

VARIANTI E VIADOTTI – Le modifiche più significative al tracciato attuale riguardano il tratto di 1.200 metri tra la rotatoria 3 di Le Piane e la rotatoria 4 di Coni (dove la Statale sarà spostata verso il Trebbia con un percorso più lineare) e quello tra la rotatoria 7 di Dolgo e la rotatoria 8 di Cernusca dove sarà costruito un nuovo grande viadotto sospeso sul rio Cernusca, lungo 150 metri.

OSSERVAZIONI – Il progetto è disponibile integralmente sul sito ministeriale che si occupa dei Provvedimenti Unici Ambientali: questa è la procedura a cui sarà sottoposta la nuova grande opera. Ci sono a disposizione due mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico (fino al 20 dicembre) per poter presentare osservazioni, perplessità e suggerimenti migliorativi al Ministero.

