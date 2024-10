Nuova Statale 45, apertura di Anas: “Modifiche possibili lungo il tracciato”

Il tracciato della nuova Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca? Potrà essere modificato chilometro per chilometro, con un confronto tra tecnici e istituzioni, ogni volta sia possibile a livello tecnico. E così , il progetto esecutivo dell’opera di rimodernamento degli 11 chilometri di Statale – nonostante un ricorso al Tar pendente – dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno assieme all’avvio dell’iter per l’affidamento del maxi appalto.

È questo l’esito del “faccia a faccia” che si è svolto ieri mattina, venerdì 18 ottobre, alla sede Anas di Bologna tra il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti (accompagnato dal consigliere Giorgio Vecchiattini) e il commissario straordinario per la Statale 45 Aldo Castellari: un incontro richiesto da tempo dall’amministrazione rivergarese, unica a schierarsi contro il progetto, per risolvere i dubbi sui tempi e sui modi del cantiere.

“Un confronto soddisfacente – secondo Gatti – e dall’esito inaspettato”. Come in ogni match, prima di tutto sono state fissate le regole di gioco: la scelta condivisa dalle due parti è stata quella di non trattare il tema del ricorso al Tar, in modo da focalizzarsi a cuor leggero sugli aspetti più tecnici. Due ore di denso confronto nel quale gli amministratori di Rivergaro hanno riscontrato una certa apertura da parte del commissario.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ