Scontro tra auto e moto sulla Statale 45: ferito in ospedale, disagi al traffico

Incidente nel pomeriggio di sabato 24 agosto sulla Statale 45. Nella zona della Berlina, tra Bobbio e Marsaglia, per cause da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto.

Una persona ferita è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono accorsi i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.