Centauro caduto nella galleria di Barberino, trasportato a Piacenza

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di martedì 24 settembre nella galleria di Barberino a Bobbio. Dalle prime informazioni si tratta della caduta di una moto. Durante le operazioni di soccorso si sono formate code lungo la statale 45e il motociclista ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Piacenza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Bobbio e del Radiomobile.

L’incidente riporta in evidenza la necessità della ricostruzione del ponte di Barberino, crollato in seguito alla alluvione del 2015, che garantirebbe l’unica alternativa alla galleria in caso di chiusura.