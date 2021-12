Nuova illuminazione al Pala Franzanti: intervento da 20mila euro

Si è concluso l’intervento di riqualificazione e implementazione dell’impianto di illuminazione del Pala Franzanti, il palazzetto dello sport di Largo Anguissola che ospita tra l’altro le partite interne della Bakery Piacenza Basket nel campionato nazionale di serie A2.

“Si tratta di un intervento – commentano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport, Stefano Cavalli – che, oltre a rispondere alle esigenze delle società sportive piacentine come la Bakery Basket e alle normative richieste dalle federazioni per i campionati nazionali, permette di ammodernare un altro impianto sportivo della nostra città. Così come abbiamo fatto nella riqualificazione dello stadio Garilli, ad esempio, o nei lavori in corso al Campus Dordoni e in quelli in programma al campo Bertocchi, ma ugualmente in diverse palestre scolastiche della città e in molti altri impianti, il nostro obiettivo è quello di fornire al mondo sportivo piacentino le condizioni migliori per potersi esprimere e sviluppare; dall’attività giovanile e di base a quella agonistica che, in questo straordinario 2021, ci ha regalato emozioni e successi a livello nazionale e internazionale in tantissime discipline”.

L’intervento al Pala Franzanti, con un investimento del comune di 20mila euro e realizzato dalla ditta Gewiss, ha permesso la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a Led e l’implementazione della luce fino a 1425 lux, “superiore alle normative per disputare il campionato di Serie A2”.