La Bakery riparte col sogno playoff. “Ci aspettiamo tanto da questa squadra”

È partita ufficialmente l’annata cestistica 2023/2024 della Bakery con il raduno al Pala-Franzanti. Quindici i giocatori convocati da coach Augusto Conti per la nuova avventura, che proseguirà oggi con i primi test fisici e le visite mediche di rito per poi iniziare la vera e propria preparazione sul parquet con il pallone a spicchi.

Sul versante dirigenziale, la parola è andata al club manager Simone Zamboni. “Siamo carichi e molto motivati per l’inizio di questa stagione. L’attesa è finalmente finita e ci siamo ritrovati per iniziare questa nuova avventura. Rispetto allo scorso anno, abbiamo lavorato sul mercato per concludere prima il roster e dunque nelle ultime settimane abbiamo aspettato questo momento. Anche se gli allenamenti veri e propri inizieranno da lunedì , i ragazzi sono già arrivati a Piacenza e sono pronti a vivere la città e il nuovo ambiente. Come società, siamo orgogliosi dei nostri giovani aggregati alla prima squadra e che potranno vivere una stagione nella quale poter far vedere il proprio valore”.

Chiare le idee della presidente Caterina Zanardi: “Ho messo un po’ di premi sui play off, se dovessi esprimere un desiderio direi entrare nelle prime otto. Sappiamo come sia difficile, ci sono già almeno quattro, sei squadre molto forti sulla carta, poi è il campo a parlare. Anche l’anno scorso ci davano in fondo alla classifica e abbiamo dimostrato che non era così . Speriamo di ripeterci in un clima sereno e di collaborazione”.

