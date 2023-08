Oggi parte la nuova stagione della Bakery. “Gruppo giovane con tanta voglia”

Inizia ufficialmente la nuova stagione della Bakery Basket Piacenza. Alle 18.00 di oggi la squadra si radunerà al PalaBakery di Largo Anguissola per il primo allenamento in vista del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24.

Da venerdì gli atleti svolgeranno i primi test fisici e le rituali visite mediche prima d’iniziare la preparazione in campo con il pallone e le prime indicazioni tattiche. “Siamo una squadra molto giovane e completamente nuova – le parole di coach Augusto Conti – e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare. Dovremo migliorare molto sia individualmente sia di squadra, giorno dopo giorno, attraverso il lavoro quotidiano. Occorrerà riporre fiducia nel lavoro ed essere solidi perché il campionato è competitivo e difficile, e dovremo essere bravi a farci trovare pronti facendo un passo in avanti ogni giorno. Sapendo anche, però, che i giovani ragazzi che abbiamo scelto e che nutrono la nostra piena fiducia a volte necessiteranno di fare un passo indietro per poi farne due in avanti. Avremo certamente la necessità del sostegno di tutto l’ambiente e sono certo delle motivazioni di tutta la squadra. Prometto il massimo e feroce impegno e speriamo di meritarci sul parquet la simpatia del pubblico. Sarebbe bello che questo gruppo così giovane ben presto fosse un tutt’uno con il PalaBakery. Per questo aspettiamo tutti i tifosi numerosi al palazzetto”.

LA LISTA DEI CONVOCATI DA COACH AUGUSTO CONTI:

William Luca Wiltshire, 2001, 197 cm, ala, numero 0

Martino Criconia, 1998, 196 cm, guardia, numero 3

Matteo Barattieri, 2005, 195 cm, ala, numero 5

Antonio Jacopo Soviero, 2001, 190 cm, playmaker, numero 7

Zakaria El Agbani, 2001, 186 cm, guardia, numero 8

Benjamin Marchiaro (Argentina), 2004, 194 cm, guardia, numero 10

Mattia Mastroianni, 1994, 203 cm, ala, numero 11

Lucas Maglietti (Argentina), 2003, 181 cm, playmaker, numero 12

Tommaso Perugino, 2005, 182 cm, guardia, numero 15

Mattia Civetta, 2005, 190 cm, ala, numero 16

Luca Manenti, 2002, 203 cm, ala/centro, numero 17

Mattia Molinari, 2005, 190 cm, guardia, numero 20

Samuele Ringressi, 2004, 177 cm, guardia, numero 22

Jure Besedic (Slovenia), 1992, 207 cm, centro, numero 88

Pietro Alberici, 2005, 198 cm, ala, numero 99