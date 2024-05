Basket, continua il matrimonio tra la Bakery Piacenza e coach Salvemini

Continua il matrimonio tra la Bakery Piacenza e coach Giorgio Salvemini: rinnovato l’accordo per la prossima stagione tra il club biancorosso e l’allenatore abruzzese.

La Bakery Basket Piacenza ha infatti comunicato di aver ufficialmente rinnovato l’accordo che la legava con coach Giorgio Salvemini in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. Neppure il tempo di smaltire per bene la lunga stagione che si è conclusa con gara 5 dei quarti di finale dei playoff, che il club della presidente Caterina Zanardi ha già voltato pagina strizzando l’occhio al futuro.

“Stagione brillante”

«La riconferma di coach Salvemini è stata una conseguenza della brillante ed entusiasmante stagione – riferisce la presidente Caterina Zanardi -. Ma, al di là del risultato, che ha superato le aspettative, con Giorgio ci siamo sentiti in una botte di ferro, consapevoli che si sarebbe fatto il meglio da parte di ogni componente della squadra e dello staff. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il nostro modo di fare sport. Tutti, nessuno escluso, sono cresciuti e questo è segno di grande fiducia e coesione. Allestiremo la squadra come sempre uniti, pronti per confrontarci di nuovo sui parquet che ci verranno destinati e convinti di far divertire ed appassionare il nostro numeroso e affezionato movimento”.

Salvemini: “Onorato della fiducia”

“Sono contento ed onorato della fiducia che la società tutta ha riposto nella mia persona per questa conferma – le prime parole di coach Giorgio Salvemini -, che mi riempie d’orgoglio per quello che abbiamo fatto in questa stagione, ma che allo stesso tempo mi responsabilizza per quella che verrà. Siamo già al lavoro con tutte le componenti per programmare il prossimo campionato, e posso dire che sono carico. Fare un altro anno con i tifosi biancorossi e la famiglia Bakery sarà bellissimo”.