Castel San Giovanni: al torneo di basket si sfidano 200 giocatori

Lunedì 10 giugno la Castellana Basket invita tutti nell’area giochi di via I Maggio per la seconda edizione del “Torneo Città di Castel San Giovanni“.

Sotto al canestro si sfideranno non meno di 200 giocatori giovani e meno giovani, tutti con la passione per il basket. Sabato 15 giugno ci saranno le premiazioni delle sfide che durante i giorni precedenti vedranno protagonisti aquilotti (10 e 15 giugno), esordienti (11 e 14 giugno) e senior (12 e 15 giugno). Al momento le iscrizioni sono già tutte esaurite.