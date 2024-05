Bakery superata in volata da Jesi: addio play off tra gli applausi

Gara-5 dei quarti di finale play-off è una vera beffa per la Bakery Piacenza, che disputa una partita sontuosa a Jesi, domina per quasi tre quarti e rimane in vantaggio per 35 minuti.

Basti pensare che la squadra di casa sorpassa sul punteggio di 68-66 e questo è il primo vantaggio interno, al 35’. Alla fine la decidono i dettagli e la girandola dei tiri liberi finali, con Jesi che si impone 81-78. Finisce qui la corsa di Piacenza, che esce a testa altissima da questi play-off ed è andata veramente vicinissima a una grande impresa, che forse avrebbe anche meritato.

Per quasi tutto l’incontro Mastroianni e compagni sono riusciti ad anestetizzare l’attacco jesino, trovando anche il + 16 nel primo tempo (2238) e il + 14 a inizio ripresa (36-50). Non è bastato però lottare, combattere, giocare meglio degli avversari per quasi l’intero match, dominare a rimbalzo (32 a 42) e portare cinque uomini in doppia cifra (Rasio 20, Maglietti e Mastroianni 12, Bertocco 11, Criconia 10) perché alla fine a festeggiare sono stati i marchigiani.

Si chiude una stagione comunque bellissima di Piacenza, che ha ottenuto prima la salvezza e poi ha messo la ciliegina alla sua stagione con la qualificazione ai play-off, grazie a un girone di ritorno da top club e ha poi costretto, e fatto tremare, una delle candidate al salto di categoria a gara-5.

IL TABELLINO

JESI 81 – BAKERY PIACENZA 78

(12-16; 31-41; 57-59; 81-78)

GENERAL CONTRACTOR JESI: Bruno 13, Marulli 14, Merletto 15, Rossi 2, Varaschin 11, Nis ne, Malatesta ne, Castillo ne, Valentini 6, Casagrande 14, Tiberti 6, Carnevale ne. All.: Ghizzinardi.

BAKERY PIACENZA: Mastroianni 12, Maglietti 12, Rasio 20, Criconia 10, Bertocco 11, Manenti 1, El Agbani 6, Zanetti 2, Soviero 4, Molinari ne. All.: Salvemini