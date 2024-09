Bakery Piacenza, il giovane Ndione ha conquistato il bronzo con il suo Senegal

È tornato a Piacenza con la medaglia di bronzo al collo, il giovanissimo Benoit Paul Victor Ndione. Con il suo Senegal, infatti, ha conquistato il gradino più basso del podio ad Afrobasket Under 18 2024, che si è disputato nelle scorse settimane in Sudafrica.

Dopo essersi classificato secondo nel girone di qualificazione, alle spalle del favorito Mali, il Senegal ha battuto l’Egitto ai quarti di finale. Purtroppo, in semifinale si è ripresentata la sfida con il Mali che ha avuto di nuovo la meglio per 68-60. Una sconfitta che ha sia spento il sogno della medaglia d’oro, sia quello di qualificarsi al prossimo Mondiale Under 19 2025. Nella finale di consolazione, Ndione e compagni hanno battuto il Marocco 72-71. Il play-guardia biancorosso, classe 2006, in sei partite disputate ha giocato 13,5 minuti di media, con 1,7 punti e 1,3 assist di media.

Neanche il tempo di mettere di nuovo piede a Piacenza, che Ndione è sceso subito in campo con la formazione Under 19 Gold della Bakery Piacenza Basket Club Young, impegnata in trasferta contro la Benedetto XIV Cento nel secondo turno di spareggio. Una partita difficile, su un campo ostico e davanti ad un folto pubblico, che i biancorossi sono riusciti a vincere in un finale equilibrato per 63-65. Un successo che gli permette così di giocare il terzo e decisivo turno, in gara singola e per accedere al girone di regular season dell’U19 Gold, al PalaBakery contro il Basket Campagnola.

“Rappresentare il proprio paese è sempre una cosa fantastica – le parole di Ndione -. Partivamo con l’obiettivo di raggiungere la miglior posizione possibile, e purtroppo siamo stati sfortunati nel prendere proprio il Mali in semifinale. Aver conquistato una medaglia, comunque, non è un risultato scontato, e di questo ne siamo stati fieri. Adesso però la testa è subito proiettata al campionato, in cui siamo riusciti a vincere il primo match della stagione su un campo durissimo come Cento, contro un avversario di gran valore. Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa il risultato. Avanti così”.