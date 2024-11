La capolista è troppo forte, il Fiorenzuola bees sprofonda al quartultimo posto

La squadra di Dalmonte dura solo due tempi poi gli uomini di Piazza ingranano la quinta e per Fiorenzuola è notte.

Ennesima sconfitta per i Fiorenzuola Bees, questa volta contro Legnano Knights, capolista del campionato di Serie B. Sconfitta al PalaMagni arrivata in un momento delicato di stagione con 3 vittorie e 8 sconfitte (diventate 9) che significano quartultima posizione. E’ durata solo un tempo la resistenza dai padroni di casa con Legnano che ha aggredito la partita con le triple di Raivio e Sodero, mentre Fiorenzuola si è affidata all’esperienza di Bottioni e alla tripla di Pavlovic per sorreggere la prima spallata della partita al 4’ sul 5-10

FIORENZUOLA BEES 52 LEGNANO 77

(16-22; 33-34; 45-57)

FIORENZUOLA BEES: Pavlovic 15; Biorac ne; Galassi 9; Venturoli 5; Bottioni 6; Clerici; Seck 4; Voltolini 5; Gayè; Spizzichini; Negri 8; Redini. All. Dalmonte

LEGNANO KNIGHTS: Lavelli; Agostini 8; Scali 6; Oboe 4; Quarisa 11; Gallizzi 10; Sodero 8; Raivio 21; Lang; Mastroianni 9. All. Piazza

Arbitri: Melai e Mammoli Manrico Lamur