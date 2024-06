Ecco il nuovo coloratissimo campo da basket di via Negri: “Uno spazio per tutti

Cinquantadue coloratissime figure si inerpicano su una superficie di 370 metri quadrati formando “La piramide della vita”. È la nuova opera dello urban artist Antonio Cotecchia (in arte Koté), che abbellisce il nuovo campo da basket realizzato nel giardino pubblico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Negri a Piacenza.

il progetto per contrastare il disagio giovanile

Un’opera che è frutto di un progetto ampio e integrato di contrasto al disagio giovanile denominato #ontheroad, promosso da diversi settori del Comune di Piacenza tra cui le Politiche giovanili e lo sport, i servizi sociali ed educativi e la Regione Emilia-Romagna. Il playground d’artista completa i lavori di riqualificazione di un campo polivalente in cemento che, negli anni, aveva subito un progressivo declino e un conseguente abbandono.

il dettaglio dell’intervento di riqualificazione

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto sostenuto dalla Regione con 205mila euro (41mila dei quali dal Comune di Piacenza), la cui finalità è quella di favorire nello spazio urbano una migliore qualità del vivere. Al fine di realizzare il campo da basket aperto, delle dimensioni di 14,75 metri per 25, sono stati rimossi parapetti esterni al perimetro della piastra, rifatta la pavimentazione in cemento e impiantati i canestri, mentre per la verniciatura sono state utilizzate resine all’acqua della Mapei.

un campo a disposizione di tutti

Il campo, così trasformato e riqualificato, sarà messo a disposizione di tutta la cittadinanza e dei giovani frequentatori dei giardini in attività sia libere sia coordinate da società sportive, “street academy” e agenzie educative di strada attive sul territorio coinvolte nel progetto #ontheroad. Presenti all’inaugurazione ufficiale la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco Marco Perini, gli assessori Francesco Brianzi, Mario Dadati, Serena Groppelli e Adriana Fantini, il comandante della polizia locale Mirko Mussi e le squadre di basket Assigeco e Bakery per i primi canestri insieme ai giovani del quartiere e delle autorità.