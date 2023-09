Finisce prima dell’inizio del campionato il rapporto tra coach Conti e la Bakery

La stagione non è ancora iniziata, ma le strade tra Augusto Conti e a Bakery Basket Piacenza si sono già divise. La società biancorossa ha infatti comunicato che a partire da oggi Conti non è più l’allenatore della prima squadra impegnata nel campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 al via il prossimo 1 ottobre 2023.

La società della presidente Caterina Zanardi – attraverso una nota – augura al tecnico bolognese le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.