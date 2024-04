Bakery Piacenza passa all’esame playoff con 105: porta a casa la qualificazione

La Bakery Basket Piacenza, ad un passo dai playoff, fa visita alla Juvecaserta per la trentaquattresima ed ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024. I biancorossi, con una decina di fedelissimi tifosi arrivati dall’Emilia, hanno il giusto approccio alla partita.

BAKERY BASKET PARTITA

L’appoggio di Rasio e le due triple di Criconia mettono subito le cose in chiaro: 8-0. Caserta pian piano risponde presente, e in una gara he praticamente non si ferma per tutto il primo quarto, le due squadre corrono a ritmi vorticosi. I locali arrivano in più di una circostanza ad un possesso, con Zanetti che inchioda la stoppata respingendo al mittente ogni tentativo. Dopo tanto inseguire, Caserta passa avanti, ma all’ultimo respiro ancora Criconia timbra dall’arco per il +2 dei primi 10’. Il secondo periodo è ancora combattuto. Bertocco vive un magic moment con due triple messe a segno ed un recupero che tiene avanti i biancorossi, che si portano sul 29-41 al 13’ con la bomba di Criconia. Caserta non indietreggia, il gioco si fa ancora più duro, e allora la Bakery mette a referto punti preziosi con i liberi. Il gioco da tre punti di Rasio vale il massimo vantaggio ospite: 35-48. Caserta non cede e prova ancora a rientrare ricucendo il margine all’intervallo.

Alla ripresa delle ostilità, la penetrazione di capitan Mastroianni indica la strada da seguire ai compagni. Piacenza attacca e difende con ordine, e su una veloce transizione la fuga di El Agbani vale il nuovo massimo vantaggio sul 49-63 al 25’, con gli avversari che interrompono la partita con il timeout. La sospensione non sortisce gli effetti sperati, perché gli ospiti allungano ancora. Rasio segna da tre su un suo stesso rimbalzo offensivo, Maglietti serve dietro la schiena Mastroianni in angolo, ed è 53-72. Caserta all’angolo reagisce, ricuce, ma Bertocco con due triple ristabilisce il +19 all’ultimo pit stop. Bertocco inaugura l’ultima frazione con l’alley-oop per Rasio, mentre Zanetti dai 6,75 realizza il canestro del 67-91. La gara è praticamente indirizzata, con Manenti che appoggia al vetro il canestro dei 101 punti prima di inchiodare on la schiacciata quello del definitivo 82-105.

Juvecaserta-Bakery Piacenza 82-105

Parziali: 27-29, 45-52, 61-80.

Caserta: Paci 18, Vitale 9, Cavallero 18, Sergio 9, Alibegovi 24, Pisapia ne, Vaccaro ne, Mastroianni ne, Lucas 2, Pagano, Mehmedoviq 2, Pani ne. All. Dell’Imperio.

Piacenza: Molinaro, Mastroianni 10, Manenti 10, Zanetti 7, Criconia 25, Soviero, El Agbani 2, Maglietti 10, Bertocco 16, Rasio 25. All. Salvemini.

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Mi) e Antonio Marenna di Gorla Minore (Va).