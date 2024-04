Basket, è il giorno del derby: alle 18.00 Bakery-Bees promette spettacolo

L’attesa è finita: oggi alle 18.00 il PalaFranzanti di Piacenza ospiterà l’attesissimo derby piacentino di Serie B maschile di basket che metterà di fronte i padroni di casa della Bakery e gli ospiti dei Fiorenzuola Bees.

All’andata, furono i valdardesi a imporsi con il punteggio di 77-65, mentre a inizio stagione nel palasport cittadino la Bakery vinse il braccio di ferro di Supercoppa italiana spuntandola dopo due overtime.

Le due squadre nostrane arrivano all’appuntamento nelle migliori condizioni dopo aver festegggiato entrambe l’obiettivo stagionale, ossia la salvezza diretta, conquistata in anticipo. Per Bakery e Bees, a due giornate dal termine, restano aperte ancora le porte dei play off, anche se con tutta probabilità servirà guardare anche i risultati dagli altri campi. I biancorossi sono settimi a quota 32 punti a braccetto con Piombino e Legnano, mentre Fiorenzuola fa parte del gruppo di squadre con 30 punti che comprende anche Lissone, Crema e Omegna.