Bakery in campo per il sogno playoff, Fiorenzuola Bees per chiudere in bellezza

bakery in trasferta a caserta per centrare i playoff

Vincere per blindare il traguardo dei playoff, “perla” di una stagione già positiva con la salvezza diretta centrata in anticipo. La Bakery Basket Piacenza può rendere ancora più gustosa la “ciliegina” sulla torta stagionale e ci proverà domenica 21 aprile alle 18.00 sul campo del fanalino di coda Caserta (già retrocessa), dove i biancorossi (attualmente sesti a quota 34 punti a braccetto con Piombino e Sant’Antimo) in caso di vittoria sarebbero certi di essere tra le prime otto squadre che si giocheranno la post-season. Un eventuale passo falso non condannerebbe a priori Piacenza, che invece resterebbe esclusa in due casistiche: arrivo a pari punti con Piombino e Legnano oppure solo con la formazione lombarda.

bees in casa con lissone per chiudere in bellezza

Il saluto alla stagione maiuscola davanti al pubblico amico, altro lato “super” di un’annata che si conclude il sorriso. È il quadretto perfetto per una festa quello che dipinge la domenica conclusiva dei Fiorenzuola Bees, che domenica 21 aprile alle 18.00 al PalArquato di Castell’Arquato saranno protagonista della “last dance” cestistica 2023/2024 in serie B nazionale ospitando i brianzoli del Lissone. I gialloblù allenati da coac Dalmonte possono sorridere per la salvezza diretta – obiettivo stagionale – arrivata con tre giornate d’anticipo, con i Bees ora a quota 30 punti, gli stessi dell’ultimo avversario dell’anno in una sfida che metterà di fronte due tra le formazioni più giovani del girone.