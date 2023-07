Basket, Pozzecco carica i giovani dlela Bakery: “Coltivate il vostro sogno”

Una giornata che resterà impressa in modo indelebile negli occhi e nella mente dei giovani cestisti e dello staff.

Mercoledì scorso, a Folgaria, i ragazzi del Bakery Basketball Camp hanno incontrato il ct azzurro Gianmarco Pozzecco e il suo gruppo di lavoro in un bellissimo momento che accompagnerà la crescita personale e degli allenatori e che rimarrà nella storia biancorossa.

A raccontare il tutto è il responsabile del settore giovanile Simone Zamboni. “Dal 23 al 29 luglio 60 ragazzi hanno partecipato al terzo Bakery Basketball Camp a Folgaria, il primo in questa località. Abbiamo avuto la fortuna che nella stessa settimana fosse programmato il ritiro della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Ogni giorno vedevamo arrivare il pullman della Nazionale e così tramite il team manager abbiamo preso contatto per organizzare un incontro con lo staff. Mercoledì mattina Pozzecco e i suoi collaboratori ci hanno fatto visita. Gianmarco è stato super disponibile e simpatico come sempre. Abbiamo fatto due chiacchiere e regalato loro una t-shirt della Bakery; ogni mattina, terminati i nostri allenamenti, siamo andati ad assistere alle sedute degli azzurri”.

“Il vostro sogno – il messaggio di Pozzecco ai ragazzi – deve essere quello di diventare giocatori della nazionale. Ma la cosa più importante è divertirsi. La carriera di un giocatore può essere lunga, ci saranno momenti belli e altri meno, oltre a cose extracampo che possono condizionare il lavoro. Ma se si va in palestra e ci si diverte ogni problema diventa più leggero”.