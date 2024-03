La Bakery Basket Piacenza espugna Salerno, preziosa vittoria per i biancorossi

Ventinovesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024, e la Bakery Basket Piacenza è di scena al PalaLongo di Pellezzano contro la Virtus Arechi Salerno. I biancorossi partono con le marce alte (2-8), prima di subire il controbreak degli avversari che si portano sul +1. Dopo le triple di Criconia e Mastroianni, segna dall’arco pure Maglietti permettendo agli ospiti di tornare avanti. Piacenza ha tante armi nel proprio arco, e dopo il tiro sfrutta la fisicità di Rasio vicino canestro per il nuovo allungo sul 16-24 all’8’. A cavallo tra i due quarti iniziali Salerno fa la voce grossa con un parziale di 15-2 che ribalta completamente la situazione. I liberi di Zanetti e le triple prima di Maglietti e poi di Mastroianni tengono aggrappata la Bakery (38-36 al 15’). I ragazzi di coach Salvemini hanno più di un possesso per pareggiare o addirittura sorpassare, ma non trovano il fondo della retina. Piacenza precipita anche sul -7, e allora il tecnico preferisce sospendere la gara con un timeout. Si va così all’intervallo con il medesimo divario.

Alla ripresa delle ostilità sono i due argentini che piazzano subito i canestri per il 46 pari. La Virtus Arechi reagisce, ma è capitan Mastroianni ad abbattersi sugli avversari con la quinta tripla della sua serata seguita dall’appoggio che vale il 53-56 al 26’, e che costringe la panchina avversaria al minuto di sospensione. L’inerzia sembra cambiare e il gioco da tre punti di Zanetti innesca i continui cambi di guida. I locali tornano ad avere sei lunghezze di vantaggio con i viaggi in lunetta, ma i biancorossi chiudono il terzo periodo con la tripla di Criconia. Salerno inizia meglio gli ultimi seicento secondi regolamentari, ma la gara vive più di 3’ di caos nei quali si corre e si tira senza segnare. Il tap in di Mastroianni e la tripla di Maglietti ravvivano la rimonta di Piacenza (71-69 al 36’). Gli appoggi di Rasio prima e Bertocco poi valgono il 73 pari a poco più di 2’ dal termine. Salerno sbaglia i liberi mentre Bertocco no, ed è ancora parità. Si arriva al rush finale con Salerno che segna da tre l’83-79 a 24” dalla fine. Con un’espulsione ed un tecnico per parte, Bertocco mantiene il sangue freddo dalla lunetta e fa 83 pari. Gli ultimi due attacchi non sortiscono alcun effetto da entrambe le parti, e si va al supplementare.

Mastroianni stappa il canestro avversario in penetrazione, poi Rasio griffa i liberi e la bomba dell’87-90 a poco più di 2’ dal termine. È ancora il lungo argentino che realizza l’appoggio del +3 a 45” dal termine. Nel finale i biancorossi sono freddissimi ai tiri liberi e portano a casa una vittoria preziosissima nella lotta salvezza.

Virtus A. Salerno-Bakery Piacenza 91-96 d1ts

Parziali: 25-26, 44-38, 65-62, 83-83.

Salerno: Spizzichini 5, Agostini 10, Fraga 4, Matrone 6, Cucco 12, Spinelli 5, Acunzo 27, Capocotta 4, Haidara ne, Lucadamo ne, Corvo ne, Kekovic 18. All. Amato.

Piacenza: Rasio 34, Mastroianni 24, Maglietti 16, Soviero, Molinari ne, Bertocco 10, Criconia 7, Manenti, El Agbani, Zanetti 5. All. Salvemini.

Arbitri: Gianluca Cassiano di Roma e Simone Antimiani di Montegranaro (FM).