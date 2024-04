La Bakery Piacenza espugna Rieti, conquistati altri due punti preziosi

La Bakery Basket Piacenza è in trasferta per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024. Dopo qualche minuto di impasse, i biancorossi prendono le redini della gara con Maglietti e Mastroianni, prima che l’ingresso di Bertocco coincida con l’allungo sul 4-12. Rieti prova a reagire tornando sino al -1, ma Criconia timbra dall’arco e Rasio si fa valere vicino al canestro. Piacenza prova un nuovo allungo con El Agbani che vive un momento di trance agonistica, mettendo a referto un paio di canestri in poco tempo. Con coach Salvemini che concede minuti importanti a Molinari, i biancorossi perdono un po’ il bandolo della matassa e si fanno rimontare per la seconda volta fino al 32 pari col quale si va al riposo lungo.

Rieti scatta meglio dai blocchi di partenza della ripresa, raggiungendo anche il +5. Ricuciono lo strappo Criconia e Mastroianni, mentre Rasio griffa il nuovo allungo sul 40-44 su un assist illuminante di Molinari. La partita pur equilibrata è piena di errori da un lato e dall’altro. Si segna poco, tant’è che il terzo periodo finisce con un esiguo parziale di 11-12. Gli ultimi seicento secondi di gara vedono la Bakery spingere sull’acceleratore con le triple di Maglietti e Rasio. Il lungo biancorosso costruisce un’altra doppia doppia devastante con 20 rimbalzi, per il 45-54. Gli avversari tentano l’ennesima scalata mandando a bersaglio due triple, ma replica con la stessa moneta Criconia che infila due bombe. Poi Bertocco recupera e segna in transizione mentre Manenti timbra il piazzato dall’angolo ed è 51-64 per Piacenza a 4’ dal termine. Con la partita che si avvia verso la fine, trova gloria anche l’altro giovane Ringressi.

Npc Rieti-Bakery Piacenza 62-72

Parziali: 16-19, 32-32, 43-44.

Rieti: Zucca 17, Sulina 6, Da Campo 10, Melchiorri 7, Markovic 9, Margarita ne, Reginaldi ne, Cassar 8, Novelli ne, Del Solo, Mele 5, Sane ne. All. Ponticiello.

Piacenza: Manenti 2, Criconia 16, Rasio 19, Bertocco 6, Ringressi 4, Molinari, El Agbani 8, Mastroianni 6, Soviero 4, Zanetti, Maglietti 7. All. Salvemini.

Arbitri: Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Angelo Iaia di Brindisi (BR).