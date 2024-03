Basket giovanile, tutto pronto per la Bakery Easter Cup: al torneo squadre da tutta Italia

La Pasqua si avvicina e in casa Bakery Basket Piacenza cresce l’attesa per la Bakery Easter Cup, competizione riservata a compagini della categoria Under 15 Eccellenza che si svolgerà il 28, 29 e 30 marzo prossimi.

I numeri della bakery easter cup

Due campi da gioco, otto squadre partecipanti, circa 100 gli atleti coinvolti: sono i numeri della decima edizione del torneo organizzato dalla Bakery Piacenza, che si terrà in largo Anguissola e al Pala San Lazzaro di Piacenza. Oltre ai padroni di casa della Bakery, le altre compagini partecipanti come sempre provengono da diverse regioni d’Italia e sono tutte di livello Eccellenza: Campus Monferrato, Bea Chieri, Attila Junior Porto Recanati, Mens Sana Siena Academy, International Imola, Alfieri Torino e Ponte Vecchio Marsciano. Ogni squadra disputerà due partite ogni giorno, con il calendario che prevede una doppia partita per il turno mattutino e per quello pomeridiano. Su entrambi i campi si giocherà alle 10.00 e alle ore 11.30, e successivamente alle 16.00 e alle 17.30.

LA FORMULA DELLA EASTER CUP

Nel girone Bianco sono inserite le formazioni di Monferrato, Chieri, Porto Recanati e Siena, mentre in quello Rosso vi sono Piacenza, Imola, Torino e Marsciano. Dopo la fase a girone con gara di sola andata, nel pomeriggio del 29 marzo vi saranno gli incroci tra prime e seconde, e terze e quarte. Nell’ultima giornata del torneo, in programma sabato 30 marzo, sono previste le finali che si disputeranno tutte al PalaBakery alle 9.30 quella per il 7°-8° posto, alle 11.15 quella del 5°-6°, alle 16.00 la finale per il 3°-4° posto, e alle 17.45 la finalissima del 1°-2° posto.