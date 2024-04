Bakery, dopo la salvezza scatta l’obiettivo playoff nell’anticipo contro Rieti

BASKET SERIE B – Salvezza in tasca, ma con lo stimolo dei playoff a tenere alta la temperatura delle motivazioni. In questo contesto, la Bakery Basket Piacenza farà visita stasera alle 20.30 a Rieti nella trentaduesima giornata della Serie B nazionale (girone A). Sul parquet sabino, i biancorossi di coach Salvemini troveranno un avversario determinato a uscire dalle sabbie mobili della zona playout. Per Piacenza, invece, la zona playoff dista due punti e quindi Mastroianni e compagni proveranno ad aggiungere un’altra perla a un’ottima stagione.