Cresce il settore giovanile della Bakery: “Siamo in tutte le categorie di livello Gold”

Non solo prima squadra, al via anche la stagione delle giovanili della Bakery Basket Piacenza. Il club biancorosso parteciperà a tutti i campionati di livello Gold, oltre alle attività del minibasket. Lunedì scorso, i primi gruppi giovanili si sono ritrovati al PalaBakery e, seppur a ranghi ridotti, hanno iniziato a lavorare in vista dell’inizio della stagione agonistica. Dall’inizio della settimana prossima, l’attività riprenderà a pieno regime sotto lo sguardo attento del responsabile del settore giovanile Simone Zamboni, e del preparatore fisico Francesco Righi. Dal 4 settembre invece, saranno riattivati i corsi di minibasket che vedono in qualità di responsabile Davide ‘Buddy’ Giovanetti.

Soltanto qualche settimana fa, al camp estivo organizzato dal club in quel di Folgaria, i circa 60 ragazzi partecipanti hanno vissuto un momento indelebile incontrando il ct della nazionale italiana Gianmarco Pozzecco. Con le parole del tecnico azzurro a spronarli a fare sempre meglio, la Bakery Basket Piacenza parteciperà in questa stagione a ben otto campionati giovanili: Under 19 Gold, Under 17 Gold e Silver, Under 15 Gold e Silver, Under 14 Gold e Under 13 Elite e Silver. Lo staff tecnico oltre al responsabile Zamboni sarà completato da Alessandro Bernini e Ludovico Bazzoni, assistenti in prima squadra, e Petar Lucev. Per il settore minibasket invece, oltre al responsabile Giovanetti, vi saranno gli istruttori Riccardo Tomassini, Alex Monti, Manuel Galli, Marco Belloni e Rhita Montassir.

“Siamo carichi per l’inizio di questa nuova stagione – dichiara Zamboni – e abbiamo vibrazioni positive. Nelle ultime settimane tante famiglie ci hanno contattato per far venire i propri figli a giocare da noi o per iniziare i corsi di minibasket. Questo ci fa piacere perché è segno che siamo diventati un punto di riferimento per il basket in città. Contestualmente alla crescita numerica che si verifica ormai da diversi anni, abbiamo anche alzato la qualità delle nostre squadre giovanili, proprio per questo siamo orgogliosi di esserci iscritti a tutte le categorie di livello Gold. Tutto questo è possibile grazie alla presidente Caterina Zanardi, che con notevoli sforzi economici regala a tutti noi collaboratori, e a tutti i ragazzini che si approcciano alla pallacanestro, questo sogno che è la Bakery”.