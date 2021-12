Bettola, al via il concorso di decorazioni natalizie. Aperte le iscrizioni

A Bettola il Natale sarà luminoso con la quinta edizione del concorso che premierà la migliore decorazione a tema natalizio delle abitazioni private e degli esercizi pubblici e dei migliori presepi casalinghi. Lo promuove il circolo Anspi “Don Vincenzo Calda” per dare ulteriore risalto al paese, capoluogo e frazioni. Tutti quindi sono invitati a mandare le fotografie degli allestimenti luminosi esterni ed interni, delle decorazioni e dei presepi realizzati dalle famiglie e dagli esercizi commerciali via mail a [email protected] o via social, attraverso la pagina Facebook del circolo Anspi Dvc Bettola. I migliori saranno premiati sabato 8 gennaio prima della commedia che la filodrammatica “San Bernardino” porterà in scena alle 21 all’omonimo oratorio dal titolo “Tacca al padron dua disa l’as”, un’opera brillantissima in tre atti scritta e diretta da Massimo Calamari.

