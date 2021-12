Circolare ministeriale: caffè al bancone solo per chi ha il super green pass

Il sito web del ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare, destinata originariamente ai prefetti, con cui si ribadiscono le misure natalizie anti Covid, adottate con il decreto legge del 24 dicembre.

– GREEN PASS: ribadito che dal primo febbraio 2022 la durata a seguito di vaccinazione scenderà da nove a sei mesi, si ricorda che dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (al momento protratto al 31 marzo), il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”.

In sostanza, chi non è vaccinato potrà entrare nei locali solo per asporto.

Inoltre, dal prossimo 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a musei e mostre, piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; centri benessere al chiuso; centri termali; parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Tutte disposizioni valide per chi ha più di 12 anni.

– MASCHERINE: fino al prossimo 31 gennaio è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto. Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica è obbligatorio indossare mascherine del tipo Ffp2 sui mezzi di trasporto e in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

– EVENTI, FESTE E DISCOTECHE: fino al prossimo 31 gennaio sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.