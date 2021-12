Grondone, il piccolo villaggio dei presepi. Rinnovata la tradizione natalizia

Grondone è un piccolo villaggio dei presepi. I grondanini anche quest’anno hanno rinnovato la tradizione di allestire davanti ad loro case e negli angoli più suggestivi del paese i presepi, realizzati in modo artigianale con l’utilizzo del legno e di semplici strutture e attrezzature casalinghe. Sono stati allestiti davanti ai forni esterni delle case, su vecchie petineuse, in piccoli antri delle antiche costruzioni. Un grande presepe con sagome di legno posizionate in una casetta è stato realizzato nel parco dedicato a Stefano Zanelli, il giovane volontario della Pubblica assistenza Val Nure scomparso lo scorso anno a seguito di un incidente stradale. Diversi gli addobbi in tutto il paese, realizzati in modo originale, per esempio negli antichi setacci. Anche il sagrato della chiesa è stato addobbato; in particolare la staccionata che lo circonda è abbellita con tante stelle realizzate con mollette di legno.

