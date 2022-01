Contagi in aumento, torna la centrale dei tamponi in auto a Borgotrebbia

Torna la “stazione” di tamponi in auto a Borgotrebbia. L’Ausl, con il supporto dei militari, sta riallestendo la centrale in via Anguissola dedicata ai test da Covid direttamente attraverso l’abitacolo del proprio mezzo. Il servizio sarà attivo tra pochi giorni, probabilmente in concomitanza con l’imminente ripartenza delle lezioni scolastiche.

L’hub per i tamponi in auto era stato inaugurato lo scorso 20 settembre, rimanendo operativo per un mese. Oggi, però, la rapida diffusione dei contagi – sulla spinta di Omicron – costringe l’Ausl a riaprire la centrale.