Covid, quarantene quasi triplicate. Ausl: “Operazioni di tracciamento in difficoltà”

Sono quasi triplicate le persone in quarantena o isolamento da Covid nel Piacentino: 4.855 dal 27 dicembre al 2 gennaio, in netto aumento rispetto alle 1.815 registrate dal 20 al 26 dicembre. E’ il dato diffuso dall’Ausl nel bilancio di oggi. Un incremento di casi positivi o contatti stretti che si ripercuote sulle operazioni di tracciamento: “Il contact tracing oggi è difficile – dice il direttore generale Luca Baldino – gli uffici dovrebbero gestire migliaia di telefonate, al di sopra delle nostre forze. Stiamo attivando gli sms per la comunicazione di isolamento o quarantena, così da velocizzare l’iter. In qualche caso, purtroppo, ci sono grossi ritardi”.



Ieri, tra l’altro, molti piacentini hanno segnalato le linee telefoniche dell’Ausl in tilt: “Ci scusiamo – rimarca Baldino – alcune modifiche alla gestione del centralino hanno contribuito a rallentare le comunicazioni. Da oggi, è attivo solo il numero 800.651.941”.