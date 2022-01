“Vietato ammalarsi a Ferriere”. Prefettura: “Non confondere la collettività”

La prefettura di Piacenza è intervenuta in merito al documento diffuso dal Comune di Ferriere il 4 gennaio relativo all’accorpamento del servizio di guardia medica a quello di Bettola.

“In relazione al documento pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Ferriere, di cui è stata data ampia risonanza mediatica – scrive la Prefettura – premesso che lo stesso, non protocollato né pubblicato nell’albo pretorio del comune, non è un’ordinanza sindacale, se non nell’aspetto, ma ha carattere puramente comunicativo. Per altro, la continuità assistenziale (già guardia medica) trova risposte, seppur meno prossime, h 24 nel servizio sanitario locale. La collettività non deve essere ulteriormente confusa, nei tempi già difficili che stiamo vivendo, a motivo di forme di riorganizzazione del sistema sanitario, rese necessarie dalla situazione pandemica”.