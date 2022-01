Covid: domani open day vaccinale per bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni

Avanti tutta nella campagna vaccinale a favore di bambini e ragazzi. Domani, 16 gennaio, per l’intera giornata, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni potranno accedere al vaccino, senza alcun vincolo, se non la presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Sono due gli hub vaccinali a disposizione nel territorio piacentino: nel capoluogo la Pediatria di comunità, in piazzale Milano, aperto dalle 8.30 alle 13.30 ad accesso libero per la fascia 5-11 anni. A Castel Giovanni, al centro Palacastello in strada della Spadina 1, l’appuntamento è invece dalle 14 alle 20.30, riservato ai 12-19enni.

Il 92,6% della popolazione emiliano-romagnola con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, mentre il 90,6% ha completato il ciclo vaccinale e le terze dosi superano gli 1,7 milioni di somministrazioni.