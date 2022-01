Accusati di rapina alla madre, due fratelli condannati per maltrattamenti

Accusati di aver malmenato e rapinato della pensione la propria mamma, durante il periodo più duro del lock-down, due fratelli sono stati condannati oggi giovedì 20 gennaio a 4 anni e sei mesi di pena. Il pm nel corso della sua requisitoria aveva chiesto sei anni, facendo presente che i due non si erano ben comportati nelle loro celle del carcere delle Novate, dove avevano predisposto con una certa perizia alambicchi per creare una distilleria dalla quale avevano ricavato grappa. Inoltre la mamma era stata arrestata per aver portato in carcere ad uno dei due figli della droga. Gli avvocati difensori però avevano sostenuto la completa innocenza dei loro assistiti spiegando che la madre non era stata chiara sull’orario in cui aveva prelevato i soldi della pensione, che non si era capito se era stata rubata di tutta o di una parte della pensione. Alla fine il collegio giudicante ha assolto i fratelli (entrambi piacentini e residenti in città) dall’accusa di rapina, e condannati per maltrattamenti.

