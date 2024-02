A processo donna senegalese per maltrattamenti alle due figlie: “Doccia gelata e botte”

Una donna di origine senegalese di 50 anni residente a Piacenza è finita a processo, accusata di maltrattamenti dalle due figlie. Umiliazioni, schiaffi, calci e percosse con un bastone. In un’occasione la figlia minore dovette ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ma scorrendo i capi d’imputazione contenuti negli atti contro la donna l’accusa che fa più impressione è di aver costretto la figlia maggiore a fare una doccia gelata per poi lasciarla nuda sul balcone di casa per mezz’ora, nel periodo invernale.

Le ragazze che oggi hanno 28 e 17 anni, si sono costituite parte civile insieme al papà con il quale vivono.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’