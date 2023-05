Picchia il figlio di nove anni che finisce in ospedale. Padre a processo

Accusato di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato il figlio di nove anni, un cinquantenne africano è finito sul banco degli imputati in tribunale a Piacenza.

Ha deposto per prima un’agente che era intervenuta in via Roma con al sua pattuglia: “La mattina del 25 febbraio del 2019 la sala operativa ci ha inviati in via Roma. Quando siamo arrivati sul posto c’era il bambino che sembrava molto agitato, aveva ecchimosi e ci siamo presi cura di lui. Il bambino è stato poi portato in ambulanza al pronto soccorso pediatrico e vi è rimasto fino al tardo pomeriggio”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’