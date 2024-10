Bastonate in testa alla moglie, l’aggressione diventa tentato omicidio

Si aggrava la posizione del marocchino venticinquenne accusato di aver rotto la testa della moglie a bastonate. L’uomo infatti si è visto “appesantire” l’altro giorno l’accusa di lesioni in accusa di tentato omicidio. Il nordafricano è accusato anche di maltrattamenti in famiglia per fatti pregressi ai danni della consorte. L’altro giorno lo straniero è finito davanti al giudice che ha convalidato il suo arresto compiuto dai carabinieri di Castel San Giovanni nella giornata di sabato. L’uomo era stato portato alle Novate e il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. L’accusato per il momento resta in una cella della casa circondariale delle Novate.

La moglie dell’indagato era stata portata all’ospedale d’urgenza e le sue condizioni erano state giudicate serie. Fortunatamente con il trascorrere dei giorni le condizioni della donna sono sensibilmente migliorate.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’