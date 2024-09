“Maltrattamenti e abusi alla figlia, insulti alla moglie”: 50enne condannato a 4 anni

Processo a un uomo di 50 anni, accusato anche di aver umiliato e insultato la moglie

“Un padre dispotico, ubriacone, che non lavora e vuole il controllo di tutto in casa”. Così il pubblico ministero Antonio Colonna ha descritto un uomo di cinquant’anni, originario di un Paese dell’Est Europa, accusato di maltrattamenti verso i familiari e di violenza sessuale nei confronti della figlia. Accuse false, secondo l’avvocato Massimo Corso, secondo il quale l’imputato “ha sempre agito per tenere assieme la famiglia”. Due visioni diametralmente opposte di una vicenda avvenuta in Val Tidone che ha portato a una condanna a quattro anni di reclusione. All’uomo, attualmente tornato nel suo Paese, è stata tolta la potestà genitoriale. Inoltre, è stato interdetto da scuole e luoghi frequentati da minori.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’