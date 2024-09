Picchiava la madre per avere i soldi per la droga: 43enne allontanato da casa

Un 43enne è accusato di maltrattamenti nei confronti della madre con la quale viveva.

Le angherie sarebbero iniziate sul finire del 2021 e si sono interrotte grazie all’intervento dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda a cui la madre in più occasioni si era rivolta, perché non riusciva più a far fronte agli episodi violenti e alle sempre più pressanti richieste di denaro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il figlio al fine di recuperare denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti era solito sottrarre soldi oppure beni di valore che la donna teneva in casa per poi rivenderli, ma quando non trovava nulla andava in escandescenza e sfogava la sua rabbia nei confronti della madre spintonandola, strattonandola e, in taluni casi, anche tirandole calci.

A metà agosto l’uomo ha cercato di salire in auto ma non aveva la patente, la madre si è rifiutata di consegnargli le chiavi e lui le ha prese con la forza.

Così dopo l’ennesimo episodio denunciato dalla donna ai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda è arrivata la richiesta di una misura cautelare personale da parte della Procura della Repubblica di Piacenza e la decisione da parte del giudice del Tribunale di Piacenza.

Il 43enne è stato rintracciato nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna e portato in caserma, dove gli è stata notificata l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla madre con l’ulteriore obbligo della presentazione in caserma per tre giorni a settimana.