Scuola di polizia, un’altra donna alla guida. Belluso: “Per me un gradito ritorno”

Alla Scuola allievi agenti di polizia di Piacenza aveva già ricoperto il ruolo di capo ufficio amministrazione, da pochi giorni, il primo dirigente Adele Belluso è tornata in viale Malta come direttore della struttura dopo una parentesi a Cremona in qualità di dirigente dell’Anticrimine. Alla presentazione alla stampa hanno partecipato il questore Filippo Guglielmino e il vicequestore Michele Rana.

“E’ un gradito ritorno per me – spiega Belluso – ho accolto con grande piacere questo nuovo incarico che assumo con grande senso di responsabilità. La priorità è quella di dare slancio alla formazione, vorrei organizzare incontri legati alle problematiche più impellenti, quindi convegni sulla violenza di genere e incontri pratici sulle tecniche di approccio che gli agenti dovranno avere una volta immessi in ruolo, per dare risposta alla cittadinanza che ci chiede sicurezza sia in termini di prevenzione che di repressione.”

La scuola è a pieno regime ma la pandemia sta condizionando l’organizzazione dell’attività. Al momento si stanno svolgendo due corsi di formazione: il 215esimo frequentato in presenza da 129 allievi e il 216esimo che fino a fine febbraio sarà in didattica a distanza per la parte teorica con 130 allievi.

Adele Belluso subentra nel ruolo di direttore a Francesca Canu, prima di lei Paola Capozzi e Carla Melloni. Quattro donne dunque si sono alternate negli ultimi dieci anni alla guida della scuola piacentina. “Non so se è casuale o se è perché abbiamo una sensibilità maggiore nei confronti della formazione e dei giovani” ha commentato il nuovo direttore.