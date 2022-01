“Bonus di mille euro revocato a diversi sanitari, l’Ausl di Piacenza faccia chiarezza”

Prima l’Ausl ha erogato il bonus, poi ha chiesto di restituirlo. Un “pasticcio” – così lo definiscono i rappresentanti sindacali – che riguarderebbe diversi lavoratori dell’azienda sanitaria di Piacenza. Gli operatori avevano ricevuto un premio economico di mille euro in busta paga per aver contribuito a ridurre le liste di attesa in ospedale svolgendo straordinari per almeno trenta ore tra agosto e dicembre del 2020. Peccato che, a un certo punto, alcuni di loro abbiano dovuto riconsegnare la somma.

Il motivo lo spiega il consigliere regionale Valentina Stragliati (Lega), che ha depositato un atto ispettivo per fare chiarezza sulla vicenda: “Sembra che da ulteriori controlli siano emerse incongruenze durante l’effettiva corresponsione di tale bonus e quindi l’Ausl abbia comunicato la possibilità di procedere con un recupero del pagamento errato. Questa modalità però non sembra essere stata condivisa con le sigle sindacali. Inoltre, molti dipendenti segnalano di non essere stati messi a conoscenza della scelta, trovandosi di fatto lo stipendio decurtato del premio ricevuto, senza alcuna spiegazione”.

“RITARDI DELL’AUSL” – Una situazione confusa, che viene confermata dai rappresentanti dei lavoratori: “Per l’erogazione del bonus – spiega Gianmaria Pighi del sindacato Uil – l’Ausl di Piacenza aveva a disposizione un budget di circa 150mila euro. Alcuni lavoratori, però, hanno perso impropriamente il diritto ad accedere a questo premio economico, a causa dei ritardi nel pagamento da parte dell’azienda sanitaria locale. E si tratta di operatori che, con ore di straordinari, hanno contribuito ad abbattere le liste d’attesa in ospedale, per far fronte ai rallentamenti dovuti all’emergenza Covid”. Diverse segnalazioni sono state raccolte anche da Stefania Pisaroni (Cgil): “I sindacati si sono già fatti parte attiva con l’Ausl per avere chiarimenti e trovare soluzioni adeguate”.