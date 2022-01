Agricoltura, trasporti e mobilità: torna “Assemblea On ER”. Stasera su Telelibertà

Prima puntata dell’anno 2022 di Assemblea On ER – il format della Regione Emilia Romagna in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30 – con un approfondimento sui principali provvedimenti assunti dal consiglio regionale in tema di agricoltura, trasporti e mobilità, cooperazione internazionale e cultura di pace.

L’Assemblea legislativa ha iniziato il nuovo anno promuovendo una nuova legge sull’agricoltura sociale. La norma è stata approvata a larghissima maggioranza con la sola astensione di fratelli d’Italia. Le nuove misure riguardano le fattorie che si dedicano ad attività di integrazione delle persone più fragili e offrono particolari servizi in ambito socio-assistenziale ed educativo.

In tema di infrastrutture e mobilità, è stato approvato il piano regionale integrato dei trasporti 2022-2025, conosciuto come Prit. Il principale strumento di programmazione regionale sui trasporti prevede misure diversificate che toccano tutti gli ambiti della mobilità e l’integrazione tra le diverse reti: dalle infrastrutture viarie a quelle ferroviarie, dal trasporto pubblico a quello delle merci. Con l’obiettivo di ridurre il congestionamento del traffico del 50%, sulla rete viaria regionale, nel piano vengono confermati gli interventi per l’autostrada Cispadana, la Bretella Campogalliano-Sassuolo e il Passante autostradale di Bologna.

Inoltre l’Aula di Viale Aldo Moro ha dato il suo via libera al Documento di indirizzo programmatico in materia di cooperazione internazionale e promozione di una cultura di pace per il 2021-2023. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza. Migrazioni e sviluppo, ambiente e cambiamenti climatici, uguaglianza di genere ed empowerment femminile sono le principali aree tematiche sulle quali si focalizzano gli interventi di cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna nel triennio in corso.