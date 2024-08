Caldo estremo, scatta l’ordinanza sullo stop al lavoro: tutte le informazioni

Anche a Piacenza il caldo estremo non darà tregua per i prossimi giorni: domani, ad esempio, sono previste temperature massime superiori ai 38 gradi.

Per questo la Regione Emilia-Romagna è corsa ai ripari con un’ordinanza di sospensione del lavoro in caso di temperature troppo alte, che prevede il divieto di lavorare nei cantieri edili, in agricoltura e nel settore del florovivaismo in condizioni di caldo estremo e di prolungata esposizione al sole.

Ma come ci si rende conto di essere in presenza di un potenziale rischio alto? Sul sito web della Regione è ora disponibile una sezione dedicata al provvedimento, con il testo dell’ordinanza e le domande frequenti di approfondimento.

In particolare, l’ordinanza dispone fino al 31 agosto 2024 il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello alto.