Incidente tra due auto in via Pietro Cella, lievi contusioni per le tre persone coinvolte

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina poco dopo le 9 in via Pietro Cella a Piacenza. Lo scontro, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto all’incrocio con strada Gragnana. Fortunatamente le tre persone coinvolte non hanno subito gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un’ambulanza, oltre alla polizia municipale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà